Obras de infraestrutura no Parque Estoril pautam reunião entre Prefeitura de São Pedro da Aldeia e Governo do Estado

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue atuando para garantir investimentos em infraestrutura no município. Na quinta-feira (20/03), o secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres, esteve na Secretaria de Estado das Cidades (SECID) para uma reunião com o superintendente da pasta, Bruno Lessa. O encontro abordou o projeto que prevê melhorias em 28 ruas do bairro Parque Estoril, incluindo drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e serviços complementares. A iniciativa está em fase de cumprimento de exigências.

O secretário de Obras, Hildegardo Milagres, destacou a importância dessa parceria para o desenvolvimento do município. “Foi uma reunião muito produtiva, na qual pudemos tratar das demandas no bairro Parque Estoril, região que possui muitas ruas em aclive e, por isso, há uma necessidade urgente de intervenção. Em dias de chuva, os carros enfrentam dificuldades para subir e, no período seco, a poeira toma conta, prejudicando os moradores. O nosso objetivo é levar infraestrutura para toda a cidade, e seguimos trabalhando lado a lado com o Governo Estadual para garantir essas melhorias”, afirmou o secretário.

Durante a reunião, ficou definida a visita do superintendente ao município na próxima semana. O objetivo é percorrer as ruas do bairro e avaliar as necessidades das obras na região que também inclui a construção de calçadas e meios-fios, além da implantação de sinalização viária. Além das intervenções no Parque Estoril, a reunião também abordou possíveis parcerias com o Governo do Estado para a execução de obras de infraestrutura em outros bairros da cidade.