Obras de melhorias estruturais do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, em Cabo Frio, são realizadas

Com o objetivo de oferecer um atendimento de qualidade para a população do Jardim Esperança e região, a Prefeitura de Cabo Frio avança nas obras de melhorias estruturais do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos.

No momento, a reforma é feita na ala de atendimento ambulatorial, o que inclui a ampliação do espaço reservado aos consultórios e da sala de curativos; e a revitalização do refeitório e da farmácia. As intervenções são na parte de alvenaria, elétrica, hidráulica e de climatização.

O telhado também ganhou duas novas mantas, para resolver o antigo problema dos vazamentos na unidade. Além disso, a estação de produção de gases para o hospital teve a sua capacidade operacional dobrada.

A reforma do ambulatório do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos representa a segunda etapa de intervenções na unidade. Em agosto do ano passado, foi entregue a reforma do segundo pavimento, que incluiu a parte das enfermarias, das internações de clínica médica e das Unidades de Pacientes Graves (UPGs).

“Essas reformas vão trazer mais conforto para os pacientes e seus acompanhantes e melhores condições de trabalho para os funcionários do Hospital. Concluída esta etapa, vamos fazer a parte do pronto atendimento e a fachada, de modo a entregar a unidade totalmente revitalizada para a população”, destacou a secretária de Saúde, Beatriz Trindade.