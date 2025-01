Obras de novas unidades escolares de Arraial do Cabo estão avançadas

As obras de novas unidades escolares continuam avançando em Arraial do Cabo. O município contará em breve com o novo prédio da Creche Vera Felizardo, da Escola Francisco Porto de Aguiar e de um Centro de Apoio Educacional, reforçando o compromisso da Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, com o futuro das crianças e jovens da cidade.

Escola do Parque Público em Arraial do Cabo

As obras da nova Escola ‘Prefeito Henrique Sérgio Melman’, no Parque Público, estão na reta final. A unidade, com mais de 3.800 metros quadrados, já está praticamente concluída, restando apenas ajustes na infraestrutura externa, como a construção de muros, calçadas, caixas de esgoto e paisagismo.

A escola terá capacidade para atender 3 mil alunos em tempo integral, oferecendo uma estrutura moderna com 39 salas de aula, incluindo espaços dedicados à informática, xadrez, esportes, reforço escolar, robótica e cultura. Além disso, a unidade contará com três salas administrativas, um amplo refeitório e uma cozinha equipada para atender às necessidades dos estudantes.

Centro de apoio para escolas em reforma

Arraial do Cabo vai contar com um novo espaço dedicado ao suporte educacional. O centro de apoio, localizado em anexo ao Estádio Municipal, será utilizado como ponto de acolhimento para escolas que necessitarem de reformas em suas instalações. As obras no local seguem avançando.

A iniciativa tem como objetivo garantir a continuidade das atividades escolares, oferecendo uma infraestrutura provisória adequada para estudantes e profissionais da educação. O espaço será adaptado para atender às necessidades de ensino, com salas equipadas e suporte logístico para facilitar a transição das unidades escolares em reforma.

Ainda não há previsão de quais instituições serão as primeiras a utilizar o espaço, mas a Prefeitura informa que ocorrerá de acordo com um cronograma organizado para atender as demandas de maneira transparente e eficaz.

Novo ‘Chicão’

A construção do novo prédio da escola Francisco Porto de Aguiar (Chicão) está em fase final de acabamento. Com 3 mil metros quadrados, o edifício de três andares terá capacidade para 1200 estudantes e contará com 21 salas de aula, laboratórios, auditório, biblioteca, quadra coberta, refeitório, salas administrativas e total acessibilidade. O projeto busca unir tradição e inovação.

“O novo prédio da Francisco Porto contará com uma infraestrutura moderna, essencial para proporcionar um ambiente ideal para garantir um ensino de qualidade. Essa é uma obra muito aguardada pela população”, afirmou Marcelo Magno, Prefeito.