Obras do Campo de José Gonçalves, em Búzios, foram retomadas

A Prefeitura de Búzios retomou nesta quarta-feira (5), as obras do Campo do bairro de José Gonçalves que estavam paradas devido a necessidade de adequações contratuais. O Secretário de Obras e Projetos, Lucas Lima, esteve no local acompanhando os trabalhos e destacou que em 30 dias a população poderá contar com mais esse equipamento público destinado ao lazer e esporte dos moradores.

Ao lado do campo de futebol com gramado, a prefeitura também está construindo uma quadra de areia para a prática de vôlei e futevôlei, como forma de estimular a prática de atividades físicas ao ar livre e a interação entre os moradores locais.

Com a retomada das obras do campo, a prefeitura reforça a continuidade dos investimentos no bairro de José Gonçalves que já foi contemplado com a reforma da Escola Eliete Mureb e da Creche Rosa Maria da Conceição, a pavimentação de mais de trinta ruas e ainda a criação do CRAS Perciliana Rodrigues da Costa, inaugurado há exatamente um ano, em 5 de junho de 2023.