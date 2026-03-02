Pular para o conteúdo

Obras do Hospital Municipal Otime Cardoso, em Cabo Frio, avançam e atendimentos ambulatoriais são remanejados

Jornal de Sábado
IMG_7977

Para dar celeridade às obras do primeiro andar do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, a Secretaria de Saúde de Cabo Frio adotou um esquema de remanejamento das consultas ambulatoriais para outras unidades do município. O objetivo é desocupar ao máximo o espaço de obras para que as mesmas sejam concluídas com mais celeridade.

As consultas ambulatoriais de diversas especialidades foram absorvidas por outras, como Centro de Saúde Oswaldo Cruz, Hospital Municipal São José Operário, Hospital Municipal da Mulher e ESFs próximas ao Jardim Esperança. Mas o atendimento emergencial foi mantido.

“Todos os pacientes estão sendo contactados para orientação. Nosso objetivo é diminuir o tráfego na área para que a equipe possa acelerar as obras”, explicou o diretor do Hospital, Antônio Vicente.

Nesta segunda-feira (2), a secretária de Saúde, Beatriz Trindade, se reuniu com a direção das unidades envolvidas no remanejamento e equipe de obras para traçar os detalhes do planejamento para os próximos 30 dias.

“Não temos como manter o fluxo do hospital com o avanço das obras. Nas obras do segundo andar, também fizemos remanejamento e, agora, pelo bem de todos, faremos o mesmo esquema com o primeiro andar. A previsão é que, em 30 dias, tudo se normalize. Contamos com a compreensão de todos e estamos à disposição para esclarecer”, finalizou a secretária.

