Obras na Estrada da Fazendinha, em Búzios, avançam com novas etapas de infraestrutura

Fruto de uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Governo e da Secretaria de Obras, a obra de infraestrutura na Estrada da Fazendinha segue avançando com novas etapas em execução.

Os serviços de drenagem já foram concluídos, etapa fundamental para assegurar o escoamento adequado das águas pluviais e maior durabilidade da via. Atualmente, as equipes estão concentradas na execução da sub-base, base, instalação de meio-fio e construção de calçadas.

Até o momento, mais de quatro quilômetros de meio-fio já foram finalizados, enquanto os serviços de calçamento seguem em ritmo contínuo ao longo da via.

Paralelamente, também está sendo realizado o desassoreamento do corpo hídrico da região, ação essencial para permitir o avanço das frentes de trabalho no outro lado da Estrada da Fazendinha. Nesse trecho, já foram iniciadas as etapas de base e implantação de meio-fio.

A iniciativa reforça o compromisso conjunto com o desenvolvimento urbano, a mobilidade e a qualidade de vida da população buziana.