Octavio Raja Gabaglia, Xerife de Búzios, ganha Medalha Tiradentes na Alerj

O arquiteto e urbanista Octavio Raja Gabaglia, criador do estilo arquitetônico da cidade de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio, foi homenageado com a Medalha Tiradentes na manhã desta terça-feira (7).

‘Xerife de Búzios’, como também é conhecido, recebeu das mãos do deputado Gustavo Schimidt, a maior honraria da casa legislativa. Octavio, criou o conceito que o consagrou e ajudou a projetar Búzios internacionalmente.

Durante as homenagens foi exibido um vídeo com depoimentos de amigos e companheiros de vida e trabalho do arquiteto ao longo de mais 50 anos na luta pela preservação do estilo Búzios.



Um dos convidados, o empresário Mauro Lúcio Domingos, usou a tribuna para relembrar as ações que marcaram a história da cidade, citando entre outras, a Rua das Pedras, símbolo máximo do balneário.

Octavio Raja explicou que o conceito arquitetônico é fruto do estudo das construções dos moradores tradicionais da cidade.

“O que procurei fazer aqui [em Búzios], foi valorizar, não violentar, aquilo que atraía as pessoas que chegavam ao local. Compravam as casinhas simples dos pescadores e apenas davam a elas um pouco mais de conforto, mas sem perder a simplicidade. O Estilo Búzios não nasceu, portanto, por acaso. Nasceu de um aprimoramento, de uma busca. Queria me aproximar ao máximo da construção do pescador. Tive que pesquisar, estudar, procurar entender aquilo que o pescador fazia por instinto, como os ângulos de queda do telhado, alturas e etc.”, conta.

Estavam presentes também, durante as homenagens, Flávio Fernandes, advogado criminalista, presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal (Anacrim), Adriana Tinoco, advogada ambientalista, e Leonardo Pretas, diretor do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac).

Sobre a homenagem

A honraria se deve à contribuição ao Estado do Rio, e ao país, pela criação de um conceito arquitetônico que leva o nome de Búzios, cidade fluminense. Destino turístico reconhecido mundialmente pela paisagem que une belezas naturais a um padrão de construções com escala baixa, inspirada na adaptação das casas feitas pelos pescadores locais, onde prevalece a madeira e telhas cerâmica, com uma ocupação que respeita o terreno, unindo interior e exterior em harmonia com a natureza.

Quem é o ‘Xerife de Búzios’

Octavio é carioca, estudou na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), e começou a frequentar Búzios ainda criança. Já na adolescência passou a residir mais tempo na, até então, pequena aldeia, do que na capital.

Antes de terminar a faculdade começou a desenhar os primeiros projetos, tanto residências como intervenções urbanísticas, como a famosa Rua das Pedras e a charmosa praça do bairro dos Ossos.