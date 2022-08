Oitava edição do Festival Sabores de Cabo Frio acontece de 02 de setembro a 02 de outubro

Já está chegando a oitava edição do Festival Sabores de Cabo Frio, que acontece entre 02 de setembro e 02 de outubro. As criações dos mais de 60 estabelecimentos participantes prometem ser inspiradoras, uma vez que serão elaboradas tendo como tema “Receitas com boas lembranças” – mais afetivo, impossível.

Para a edição 2022, o evento traz novidades: o concurso “Chef Número 1 do Sabores”, com disputas que prometem reunir chefs profissionais e amadores. Os melhores em cada categoria, avaliados por um júri formado por grandes nomes da cena gastronômica da região, levam o título. Inscrições, regulamento e local estarão disponíveis em breve no site do evento.

Mais uma vez, o Espaço Gourmet será montado no Shopping Park Lagos. Nesta edição, os pequenos são os contemplados, participando do “Chefs Kids” – atividades ao lado de doceiras do festival. O objetivo é incentivar os chefinhos a soltarem a criatividade.

Preços fixos

O festival segue o exemplo das edições anteriores, com os estabelecimentos apresentando receitas criadas ou recriadas exclusivamente para o Sabores, servidas a preços fixos. As entradas e petiscos custam R$ 47; os pratos principais, R$ 67; e as sobremesas, R$ 27, enquanto pizzas e sanduíches saem a R$ 42. As porções serão servidas no tamanho individual dos restaurantes.



As casas podem ainda oferecer o “menu completo do festival”, incrementando a opção escolhida (entrada, prato principal ou sobremesa) com outros passos, ou sugerindo harmonização com bebidas.

As delícias ficam em cartaz nos estabelecimentos participantes durante todo o período, sendo servidas de acordo com o horário de funcionamento dos restaurantes. Uma revista virtual com informações como descritivo dos pratos, endereços e horários de funcionamento dos estabelecimentos pode ser baixada no celular, através de um QR Code disponível no site e nos restaurantes.

Bons serviços

A proposta do Sabores sempre foi a de apresentar a cidade durante a melhor temporada, fora do verão. E, desta forma, divulgar a qualidade e a variedade da gastronomia de Cabo Frio, assim como seus bons serviços. O festival é, ainda, uma oportunidade para moradores de Cabo Frio e região explorarem a oferta gastronômica local e experimentarem novos sabores.

O evento se consolidou como um dos principais produtos turísticos do interior do estado. “O Sabores já se tornou tradição e faz parte do calendário de eventos da cidade e da Costa do Sol”, comenta Maria Inês Oliveros, presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau.

O Festival Sabores de Cabo Frio é uma realização do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, Sebrae, Associação de Hotéis de Cabo Frio e Tropic Produções, que também é a empresa produtora do evento. O Sabores conta com o apoio da Prolagos, Vinícola Salton, Viação 1001, CCR Via Lagos, Sindcon RJ, Shopping Park Lagos e Movimento Luta pelo Comércio.