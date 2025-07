Oito baleias-jubarte são registradas passando pela costa de Arraial do Cabo

Grande dia! Nesta segunda (07), foram registradas imagens de um grupo de oito baleias-jubarte passando pela costa de Arraial do Cabo.

Mas não é um grupo qualquer. Trata-se de um grupo competitivo, caracterizado pela competição entre os machos pela posição de escolta da fêmea, que está em estágio de reprodução ou acompanhada de um filhote.

Os grupos competitivos podem variar de três a mais de 10 indivíduos. A dinâmica nesses grupos é intensa e marcada por uma série de comportamentos vigorosos.

Uma cena de pura emoção, registrada pelo fotógrafo Denis Barreto (@arraialdocabo360graus).

Lembre-se: a natureza oferece o espetáculo, e nosso papel é assistir com respeito. Denúncias e informações sobre infrações ambientais devem ser feitas diretamente ao ICMBio pelo telefone (21) 97894-8465.

Para mais informações, consulte também o Guia Completo de Observação de Cetáceos da Prefeitura de Arraial do Cabo (link na Bio) e o Manual de Boas Práticas de Interação com Cetáceos, disponível no site do ICMBio.