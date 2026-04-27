Olheiro do tráfico na rota Cabo Frio x Araruama é preso em praia do Rio de Janeiro

Um homem apontado pela Polícia Civil como “olheiro” do tráfico de drogas em cidades da Região dos Lagos foi preso na Praia da Macumba, no bairro Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Um vídeo mostra o momento da captura de Rhamon Santana Gomes, de 29 anos, realizada neste sábado (25) por agentes à paisana da Polícia Civil de Araruama (118ª DP) e Cabo Frio (126ª DP).

A localização ocorreu após monitoramento e trabalho de inteligência integrado. A ação foi em cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido contra ele pela Justiça.

Segundo as investigações, o homem faz parte da facção Comando Vermelho e atuava na Região dos Lagos, principalmente no bairro Unamar, em Cabo Frio.

De acordo com a polícia, ele exercia a função de “batedor” ou “olheiro”, responsável por acompanhar os percursos entre Cabo Frio e Rio das Ostras e alertar sobre a movimentação policial.

O suspeito foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa e encaminhado ao sistema penitenciário.