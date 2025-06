Ônibus é atingido por paralelepípedo em Saquarema e duas passageiras ficam feridas

Um ônibus que fazia a linha Mombaça, em Saquarema, foi atingido por um paralelepípedo nesta segunda-feira (9). O objeto arremessado quebrou uma das janelas do veículo e feriu duas passageiras.



De acordo com relatos de passageiros, uma das mulheres sofreu um corte na testa e a outra foi atingida por estilhaços de vidro na região dos olhos. Elas foram socorridas por uma ambulância do município e encaminhadas para o hospital da cidade. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

O caso não foi registrado na delegacia até o momento. Segundo funcionários da empresa responsável pelo transporte, este é o segundo incidente ocorrido neste mês.

No último dia 3 de junho, um ônibus que fazia a linha Bacaxá x Jaconé também foi atingido por uma pedra, gerando preocupação entre os trabalhadores do transporte e os usuários do serviço.