Ônibus Lilás vai levar acolhimento e serviços gratuitos para a população em Monte Alto, em Arraial do Cabo

Uma importante ação social voltada a toda a população será realizada no próximo dia 30 de abril, em Arraial do Cabo. O evento “A praça é delas” com a presença do Ônibus Lilás estará na Praça Principal do distrito de Monte Alto, das 10h às 15h, oferecendo acolhimento e orientação social, psicológica e jurídica para mulheres em situação de violência, além de outros serviços para os moradores.

O evento reúne diversos parceiros, como Detran, Defensoria Pública, OAB e Fundação Leão XIII, ampliando o acesso a serviços essenciais e fortalecendo a rede de apoio às mulheres.

A iniciativa também contará com a participação da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos, que disponibilizará atendimentos como Cadastro Único, sub-registro, Serviço de Convivência e orientações sobre trabalho e renda.

Já a Secretaria de Saúde estará presente oferecendo serviços de aferição de pressão arterial, teste de glicose, atendimentos voltados à saúde da mulher e do idoso, além de orientações odontológicas, com entrega de kit bucal.

O evento contará ainda com a presença do CREAS, que oferecerá orientações e atendimentos especializados. A ação tem como objetivo promover cidadania, garantir direitos e oferecer suporte, reforçando a importância de políticas públicas de proteção e acolhimento.

Toda a população pode participar.