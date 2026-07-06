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Operação apreende 13 motos e dois carros irregulares em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Uma operação realizada no sábado (4) no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, resultou na apreensão de 13 motocicletas e dois automóveis em situação irregular. A ação contou com a participação de equipes do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) e da Guarda Civil Municipal. 

Segundo as forças de segurança, a fiscalização teve como foco a retirada de circulação de veículos com irregularidades e o reforço da segurança pública na região. 

Durante a operação, os agentes abordaram veículos e verificaram a documentação e as condições de circulação.

De acordo com os órgãos envolvidos, a iniciativa faz parte das ações permanentes de fiscalização realizadas no município para coibir infrações de trânsito, contribuir para a manutenção da ordem pública e ampliar a segurança da população.

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