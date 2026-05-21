Operação Cabo Frio em Ordem avança no Itajuru e notifica 16 irregularidades em espaços públicos

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, realizou, na manhã desta quinta-feira (21), mais uma etapa da Operação Cabo Frio em Ordem. Desta vez, a fiscalização ocorreu na Rua Zé Pretinho, ao lado do Ginásio Alfredo Barreto, no bairro Itajuru, com o objetivo de garantir a organização dos espaços públicos, a segurança viária e a livre circulação de pedestres.

Ao todo, foram realizadas 16 notificações. Destas, 13 foram direcionadas a carrinhos e food trucks estacionados de forma irregular em áreas públicas, enquanto outras três envolveram veículos em situação de possível abandono. Os responsáveis foram notificados e terão prazo de 48 horas para regularizar a situação. Caso a determinação não seja cumprida, os veículos poderão ser removidos pelo município.

Além das notificações, a equipe atuou de forma educativa, orientando moradores, comerciantes e responsáveis por estabelecimentos a não utilizarem calçadas, vias públicas e áreas de circulação para armazenar entulho, materiais de construção, veículos ou outros objetos que possam comprometer a mobilidade urbana e a segurança de quem transita pelo local.

A Operação Cabo Frio em Ordem tem percorrido diferentes bairros do município com foco na prevenção de irregularidades, na preservação dos espaços públicos e na melhoria da convivência urbana.

A Prefeitura reforça que denúncias relacionadas à obstrução de vias, veículos abandonados ou ocupações irregulares podem ser feitas pelo telefone 153. As ocorrências são encaminhadas à Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização (Posturas) para análise e execução das providências.