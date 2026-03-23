Operação Cabo Frio em Ordem chega a Maria Joaquina

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, realizou na manhã desta segunda-feira (23) mais uma etapa da Operação Cabo Frio em Ordem, desta vez no bairro Maria Joaquina.

A ação resultou na notificação de 13 veículos em possível estado de abandono. Durante a fiscalização, as equipes também atuaram em dois pontos de reciclagem, dois ferros-velhos e uma oficina mecânica. Em todos os casos, foram identificadas irregularidades relacionadas ao uso indevido do espaço público, com materiais, equipamentos e veículos ocupando vias e calçadas.

A operação segue avançando em todo o município. A primeira fase é de notificações, com caráter educativo. Caso as irregularidades não sejam sanadas dentro do prazo estabelecido, a ação avança para a etapa de remoção dos veículos que permanecem em situação irregular.

As ações já passaram pelos bairros Guarani, Vila do Sol, São Cristóvão, Recanto das Dunas, Parque Burle e Palmeiras, seguindo o planejamento das equipes da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização (Posturas).

As denúncias sobre veículos em possível estado de abandono podem ser encaminhadas à Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização (Posturas). A sede funciona na Rua Florisbela Rosa da Penha, no Braga. Em Tamoios, o atendimento é realizado na Superintendência de Licenciamento e Fiscalização, no Shopping UnaPark, em Unamar.

A operação seguirá nos próximos dias em outros bairros da cidade.