Operação Cabo Frio em Ordem notifica imóveis por obstrução de calçadas no Jardim Caiçara

A Operação Cabo Frio em Ordem, realizada pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, notificou proprietários de residências e estabelecimentos comerciais na Rua Duque de Caxias, no bairro Jardim Caiçara, na manhã desta quarta-feira (27), por obstrução de calçadas com entulhos e materiais diversos.

No momento da ação, um estabelecimento comercial foi multado por reincidência. O proprietário já havia sido notificado duas vezes por fiscais de Posturas e permanecia com restos de materiais de obra e pneus ocupando o passeio público.

Mais adiante, duas residências foram notificadas pelo acúmulo de madeiras nas calçadas: carrinhos, areia e estruturas de madeira e até móveis. Uma empresa de reciclagem também recebeu notificação após equipes identificarem contêineres e sacolas com materiais ocupando a área destinada à circulação de pedestres.

A Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) esteve presente auxiliando a operação e realizou a retirada dos entulhos e a desobstrução das áreas durante a ação.

De acordo com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, o trabalho tem caráter educativo, mas casos de reincidência resultam em multa. A Operação Cabo Frio em Ordem segue percorrendo diversos bairros do município com foco na organização urbana e na desobstrução de passeios públicos e calçadas, inclusive na remoção de veículos em situação de abandono.