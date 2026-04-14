Operação ‘Cartão Fantasma’ prende suspeitos de fraudes bancárias eletrônicas em Araruama

Na manhã desta terça-feira (14), as delegacias de Araruama e São Pedro da Aldeia realizaram a Operação Cartão Fantasma, no município de Araruama.

O objetivo da operação foi cumprir sete mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrarem uma associação criminosa voltada à prática de fraudes bancárias eletrônicas.

De acordo com as investigações, o grupo acessava indevidamente contas bancárias de terceiros e emitia cartões virtuais de forma fraudulenta. Em seguida, os suspeitos utilizavam esses cartões em máquinas de pagamento para simular transações comerciais legítimas e, assim, dissimular a origem ilícita do dinheiro.

Ainda segundo a polícia, o esquema foi praticado entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026 e causou prejuízo superior a R$ 200 mil a um banco. Ao todo, sete pessoas foram identificadas como participantes diretas do esquema.

Durante as investigações, os agentes também constataram que integrantes do grupo ostentavam padrão de vida incompatível com a renda declarada, com publicações em redes sociais mostrando viagens e participação em eventos de luxo.

Até o momento, seis pessoas foram presas: dois homens, de 38 e 52 anos, e quatro mulheres, de 26, 28 e 56 anos. A mãe de uma das suspeitas segue foragida.

Além das prisões, foram apreendidos aparelhos celulares, máquinas de cartão e outros materiais relacionados à atividade criminosa.

Os investigados podem responder por estelionato qualificado pela fraude eletrônica e associação criminosa. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a apuração do caso.