Operação combate escapamentos adulterados e excesso de barulho nas ruas de Cabo Frio

As motos com escapamentos irregulares são barulhentas e, muitas vezes, incomodam quem só quer aproveitar a cidade em paz. O excesso de ruído vai além do incômodo: é uma infração de trânsito. Para coibir essa prática e garantir o sossego nos bairros, a Guarda Civil Municipal realizou, nesta quarta-feira (13), uma operação que começou no Jardim Esperança, em frente ao Hospital Otime Cardoso dos Santos, na Estrada de Búzios, e depois seguiu para o bairro São Cristóvão, na Avenida Joaquim Nogueira, em frente ao Estádio Correão.

Durante a fiscalização, foram realizadas 50 abordagens, resultando na apreensão de seis motocicletas, levadas para o depósito público municipal. Em outros casos, os condutores realizaram a substituição imediata do escapamento no local, conforme medida administrativa, evitando a remoção do veículo.

O prefeito Dr. Serginho acompanhou a operação e destacou que o objetivo não é prejudicar quem trabalha de forma correta. “Nós não queremos penalizar o trabalhador que depende da moto para seu sustento, mas quem insiste em usar escapamentos adulterados, causando barulho excessivo e perturbando o sossego das famílias, precisa entender que a lei existe para proteger a coletividade”, afirmou.

Alterar o escapamento para aumentar o barulho, retirar o abafador, furar o cano ou instalar peças fora do padrão é proibido pelo artigo 230, inciso XI, do Código de Trânsito Brasileiro, que considera infração grave conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. A penalidade prevista é multa e medida administrativa de retenção do veículo para regularização.

O inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, Ângelo Amaral, reforçou o caráter preventivo da fiscalização. “Essas ações não são apenas punitivas. Nós orientamos, explicamos e, sempre que possível, damos oportunidade para regularizar na hora. Mas quem insiste na irregularidade está sujeito às penalidades previstas em lei”, relatou.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, lembrou que as operações são contínuas. “O sossego e a segurança da população são prioridades. Continuaremos atuando em diferentes bairros, em horários variados, para reduzir o barulho e reforçar o ordenamento urbano”, afirmou.

A operação foi realizada pelos agentes do Grupamentos de Trânsito, do Grupamento Moto Patrulha de Trânsito (MPTrans), do Grupamento Tático Móvel e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), com a presença dos coordenadores Marcelo Arruda, Rodrigo Franklin e Paulo Henrique Honorato.