Operação conjunta entre Procon Cabo Frio e IPEM-RJ fiscaliza bombas de combustíveis em postos do município

Com o objetivo de apurar suspeitas de fraudes no funcionamento das bombas de combustíveis em postos do município, o Procon Cabo Frio realizou, nesta sexta-feira (29), uma operação com apoio de técnicos do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (IPEM-RJ).

A ação conjunta ocorreu a pedido do Ministério Público Estadual (MP-RJ), que recebeu denúncias sobre a prática de “bomba baixa”, em que a quantidade de combustível injetada nos veículos é menor do que a mostrada no visor do equipamento.

Nos estabelecimentos vistoriados, foram feitos testes e aferições, por amostragem, em bicos de bombas de gasolina comum e aditivada, etanol e diesel. Não foram encontradas irregularidades nos postos fiscalizados, mas a coordenadora-geral do Procom Cabo Frio, Mônica Bonioli, destacou a importância da operação.

“Para além do acompanhamento mensal dos preços nos postos que já fazemos, operações como essa dão maior segurança ao motorista sobre o produto que está consumindo. Seguimos atentos para que o consumidor não seja lesado nos seus direitos”, destacou.