Operação contra narcotráfico cumpre mandados em Cabo Frio

A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (28), a Operação Hemostase contra um núcleo de narcotraficantes ligado ao Comando Vermelho, com cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão em diversas cidades do estado, incluindo Cabo Frio.

No total, 13 pessoas foram presas, sendo nove nesta terça-feira e quatro que já estavam no sistema prisional.A operação é conduzida por policiais da 23ª DP (Méier), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público.

Além de Cabo Frio, os mandados estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias e em Paraty.

O objetivo é desarticular um grupo criminoso responsável por ameaçar e extorquir moradores por meio da monopolização de serviços básicos nas comunidades Rua Sete, Rasta e Vila Urussaí, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A ofensiva mobiliza cerca de 120 policiais civis, com apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Segundo as investigações, o grupo criminoso impunha um esquema de extorsão que obrigava moradores a contratar serviços de internet ligados à facção, como forma de ampliar o controle territorial e financiar atividades ilícitas.

Entre os alvos da operação estão Joab da Conceição Silva, conhecido como “Joab”, Thiago Barbosa Conrado, o “Taz”, e Carlos Henrique Santos de Araújo, o “CH”, apontados como lideranças do tráfico nas localidades investigadas.

De acordo com os agentes, eles também estariam envolvidos em roubos de veículos, roubos de cargas e esquemas de lavagem de dinheiro.

A operação é resultado de um trabalho contínuo de investigação e monitoramento, que permitiu mapear a estrutura do grupo. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada.

O que diz a Polícia Civil

Segundo a delegada, que está à frente da operação, os alvos tanto em Cabo Frio quanto em Paraty são pessoas que teriam fugido da capital e da baixada para buscar refúgios nesses pontos. No entanto, eles não foram encontrados. Mas a delegada não especificou se seriam alvos de prisão ou busca e apreensão.