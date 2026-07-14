Operação da PM recupera carro usado em roubo, prende suspeito e apreende drogas em Cabo Frio

Uma operação da Polícia Militar realizada nesta terça-feira (14), no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, terminou com a recuperação de um veículo apontado como usado em um roubo a um estabelecimento comercial, o cumprimento de um mandado de prisão e a apreensão de drogas e equipamentos táticos.

Segundo a Polícia Militar, durante as diligências, os agentes localizaram o carro utilizado no assalto registrado no último sábado (11). Próximo ao veículo, também foi encontrado um aparelho celular, que poderá auxiliar nas investigações.

Com apoio da Guarda Municipal, o automóvel foi levado para a 126ª Delegacia de Polícia, onde passou por perícia.

Ainda durante a operação, os policiais cumpriram um mandado de prisão contra um homem procurado por roubo, crime previsto no artigo 157 do Código Penal.

Na ação, também foram apreendidas 224 porções de cocaína, sendo 187 papelotes e 37 cápsulas, dois coletes, uma luva tática, um cinto tático, três rádios transmissores, dois carregadores de rádio, um simulacro de pistola e um coldre para arma.

Todo o material foi encaminhado para a 126ª DP, onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais foram realizados.