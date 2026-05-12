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Operação da Prefeitura de Cabo Frio atua contra ocupação irregular das ruas no Jardim Esperança

Jornal de Sábado
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A Prefeitura de Cabo Frio realizou uma ação integrada no bairro Jardim Esperança para retirada de veículos que ocupavam irregularmente ruas e calçadas da região. A operação contou com equipes da COMSERCAF e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Somente na Rua Nara, cerca de 60 veículos foram retirados. A ação aconteceu após denúncias e pedidos feitos por moradores sobre a situação no local. Segundo a Prefeitura, oficinas mecânicas utilizavam a via pública para permanência dos veículos, o que dificultava serviços de limpeza e manutenção urbana.

Além da Rua Nara, ruas paralelas também receberam os serviços de limpeza, capina e roçada.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, oficinas mecânicas precisam de licenciamento ambiental e devem possuir espaço próprio para armazenamento dos veículos, não sendo permitido utilizar a rua como extensão da atividade comercial.

As equipes também identificaram pontos de acúmulo de lixo em áreas atrás dos veículos, situação que comprometia ainda mais a limpeza urbana e o acesso das equipes de manutenção.

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