Operação do Procon de Cabo Frio autua padaria no bairro Braga 

Atendendo à denúncia de um consumidor, o Procon de Cabo Frio realizou uma operação, nesta quinta-feira (5), em uma padaria na Avenida Vereador Manoel Antunes, no Braga. No estabelecimento foram encontrados e descartados diversos produtos fora do prazo de validade e impróprios para consumo, além de produtos mal acondicionados, sem a refrigeração correta, e diversas marcas de cerveja vencidas.

Os produtos foram descartados e o estabelecimento tem prazo de dez dias para regularizar as pendências, como laudo de potabilidade da água e a correta arrumação das mercadorias comercializadas. Foi lavrado Auto de Constatação, que é o documento utilizado pelo Procon para constatar, no momento da fiscalização, a situação do local fiscalizado.

Para entrar em contato, o Procon disponibiliza um canal para a realização de denúncias, envio de sugestões e dúvidas por meio do telefone 22 2645-4799, ou pelo e-mail procon@cabofrio.rj.gov.br. Para o distrito de Tamoios, o e-mail de contato é procontamoios@cabofrio.rj.gov.br.

Também é possível obter informações presencialmente na sede do órgão, localizada na Rua Florisbela Rosa da Penha, nº 292, no Braga, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Em Tamoios, a sede do Procon do distrito fica no Shopping Unapark, na Rodovia Amaral Peixoto, Bloco B, sala 4, e funciona às terças e quintas, das 9h às 16h.