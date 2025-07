Operação é deflagrada contra ocupação irregular e degradação ambiental no Poço Fundo, em São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Guarda Ambiental, realizou uma operação para apurar uma denúncia de ocupação irregular e degradação ambiental no bairro Poço Fundo. A ação ocorreu no domingo (27/07) e teve como objetivo coibir práticas ilegais que comprometem a preservação do meio ambiente. A iniciativa foi deflagrada em conjunto pela Secretaria de Meio Ambiente e Pesca e a 8ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAM).

A ocorrência foi registrada sob o processo nº 8714/25 e contou com a participação dos guardas ambientais Dias e Prates, além do subtenente Fernando e do cabo Viana, ambos da UPAM.

De acordo com a equipe, a fiscalização é uma medida preventiva e faz parte do compromisso do município com a proteção dos recursos naturais e o cumprimento da legislação ambiental.

O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira falou sobre a importância da participação dos moradores para coibir crimes ambientais. “Denúncias de crimes ambientais podem ser feitas pelos canais oficiais da Secretaria de Meio Ambiente. Nós garantimos o sigilo do denunciante. Faça a sua parte e nos ajude a preservar nossas áreas verdes e proteger o futuro da cidade”, apontou.