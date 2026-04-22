Operação em Arraial do Cabo apreende cinco motocicletas em situação irregular

A Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo realizou, nesta terça-feira (21), mais uma operação de ordenamento urbano na subida do Pontal do Atalaia e na Praia Grande.

Durante a ação, cinco motocicletas foram apreendidas. Uma delas tinha registro de furto e foi encaminhada à delegacia para os procedimentos legais cabíveis, incluindo a apuração do caso e eventual restituição ao proprietário.

As outras quatro foram retiradas de circulação por apresentarem más condições de conservação e irregularidades na identificação veicular.

A operação, que contou com a participação de agentes do PROEIS e dos Grupamentos de Operações com Cães, Ronda Ostensiva Municipal e Trânsito, integra as ações de fiscalização realizadas pelo município em pontos de grande circulação, com foco na organização dos espaços públicos e na segurança.