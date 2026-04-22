Pular para o conteúdo

Operação em Arraial do Cabo apreende cinco motocicletas em situação irregular

Jornal de Sábado
10b71753-1e02-4f60-b5f9-bc7b453fc642

A Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo realizou, nesta terça-feira (21), mais uma operação de ordenamento urbano na subida do Pontal do Atalaia e na Praia Grande.

Durante a ação, cinco motocicletas foram apreendidas. Uma delas tinha registro de furto e foi encaminhada à delegacia para os procedimentos legais cabíveis, incluindo a apuração do caso e eventual restituição ao proprietário.

As outras quatro foram retiradas de circulação por apresentarem más condições de conservação e irregularidades na identificação veicular.

A operação, que contou com a participação de agentes do PROEIS e dos Grupamentos de Operações com Cães, Ronda Ostensiva Municipal e Trânsito, integra as ações de fiscalização realizadas pelo município em pontos de grande circulação, com foco na organização dos espaços públicos e na segurança.

Veja também

IMG_9923

Gustavo Rinkevich, do Rocka Búzios: “No pior dos cenários, vamos nos mudar”

IMG_9912

Prefeitura de Búzios realiza fiscalização e ordenamento na Praia de Geribá

IMG_9911

Cabo Frio terá Festa de São Jorge entre os dias 23 e 26 de abril

072317a4-07b4-41b8-9eb9-1161b5903ef2

Guarda Municipal de Arraial do Cabo prende agressor na Praia Grande