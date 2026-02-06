Operação “Fecha a Torneira” identifica furto de água e ligações clandestinas em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, participou nesta quinta-feira (5) da Operação “Fecha a Torneira”, uma ação integrada voltada ao combate ao furto de água e às ligações clandestinas no município.

A operação foi realizada em parceria com a Prolagos e contou com o apoio da Guarda Civil Municipal, por meio da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu), além das polícias Civil e Militar (Proeis). O objetivo foi identificar pontos irregulares, coibir práticas ilícitas e auxiliar na preservação dos patrimônios públicos e privados.

As equipes da Guarda Civil Municipal atuaram no levantamento e na identificação de locais suspeitos, com apoio do uso de drone, que possibilitou uma visualização aérea das áreas fiscalizadas e contribuiu para o mapeamento dos pontos irregulares. A partir dessas informações, a concessionária pôde realizar as verificações técnicas necessárias.

Em um dos pontos fiscalizados, na Rua 19, no bairro Parque Eldorado II, foi identificada uma cisterna com capacidade aproximada de 50 mil litros, abastecida de forma irregular. A denúncia recebida pela Prolagos indicava que o local estaria sendo utilizado para o abastecimento de caminhões-pipa com água furtada. A informação foi confirmada pelas equipes durante a operação.

Com o auxílio de uma retroescavadeira, foi possível escavar a área e evidenciar o furto de água. No local, também foram constatadas irregularidades relacionadas a ligações clandestinas de energia elétrica. Além disso, uma van foi apreendida durante a ação, que incluiu procedimentos de busca e apreensão. Perto dali, na Rua Brasil, no Morro do Limão, também foram identificadas ligações clandestinas.

O furto de água é crime, previsto no Código Penal, e pode gerar responsabilização criminal, além de multas e outras sanções administrativas. A prática compromete o abastecimento e prejudica toda a população.

Esta foi a terceira operação realizada dentro da parceria entre a Prolagos e a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, que teve papel fundamental no apoio operacional, na segurança das equipes e na identificação dos pontos críticos, garantindo que o trabalho técnico fosse realizado de forma segura e eficaz.

Denúncias sobre furtos de água e ligações clandestinas podem ser feitas pelos canais oficiais da concessionária.