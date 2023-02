Operação “flanelinha” em Arraial do Cabo termina com dois homens presos e drogas apreendidas

A fim de manter o ordenamento da cidade, bem-estar e a segurança de moradores e turistas, a Secretaria de Segurança segue com as operações para combater a ação de flanelinhas e outros ilícitos.

A operação contou com a participação da Guarda Civil Municipal, com a presença do GAOP e auxílio de cães farejadores, além de policiais militares do Proeis.

Em um quisque foram abordados 9 pessoas e uma delas estava portando drogas. Próximo ao local foi indentificada uma sacola contendo 65 cápsulas de cocaína, 28 tabletes de maconha, haxixe e dinheiro em espécie. Dois homens foram presos por tráfico de drogas, sendo que um deles já possuía mandado de prisão. Os demais foram ouvidos na 132ª Delegacia de Polícia e foram liberados.

Vale ressaltar que os agentes da Segurança Pública estarão nas ruas, em regime de plantão, durante todos os dias de Carnaval.