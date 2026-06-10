Operação integrada atua no combate à flanelagem no Centro de Cabo Frio

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio realizou, na manhã desta quarta-feira (10), uma operação integrada de combate à cobrança irregular de estacionamento, prática conhecida como flanelagem, no Centro da cidade.

A ação aconteceu nas ruas 13 de Novembro e Largo Santo Antônio, nas proximidades do Convento, e contou com a atuação da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu), do Grupamento Operacional de Praia (GOP), do Grupamento Tático Móvel (GTM), que fazem parte da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, além do apoio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

As equipes realizaram patrulhamento, fiscalização e abordagens preventivas em pontos com grande circulação de veículos e pedestres. Nenhuma irregularidade relacionada à cobrança indevida de estacionamento foi constatada durante a ação.

A presença das equipes nas ruas tem como objetivo manter a ordem pública, coibir práticas irregulares e oferecer mais tranquilidade para moradores, comerciantes e turistas que circulam pela região central da cidade.

A cobrança de valores para “guardar vagas” em vias públicas sem autorização é considerada irregular e pode gerar encaminhamentos pelas equipes de fiscalização e segurança.