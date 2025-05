Operação Lacoste apreende 30 pássaros silvestres mantidos ilegalmente em cativeiro no Jacaré

A Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima de Cabo Frio realizou, nesta quarta-feira (21), uma operação conjunta que resultou na apreensão de 30 pássaros mantidos ilegalmente em cativeiro no bairro Jacaré, em uma área pertencente ao Parque Estadual da Costa do Sol.

Na Operação Lacoste, batizada em alusão ao nome do bairro, as equipes foram ao local para apurar uma denúncia de desmatamento e construção irregular no Morro do Telégrafo, situado dentro de uma área de proteção ambiental. No imóvel fiscalizado, além da constatação do dano ambiental, os fiscais encontraram diversas aves silvestres em situação de cativeiro, sem autorização legal.

Entre as espécies apreendidas estavam três trinca-ferros, nove tizis, quinze coleiros (entre machos e fêmeas), um papagaio, um melro e um bico-de-lacre — este último, uma espécie exótica, ou seja, não nativa da fauna brasileira. Também foram encontrados 13 alçapões utilizados na captura ilegal das aves e uma espingarda.

A prática configura crime ambiental, de acordo com a Lei Federal nº 9.605/98, que trata dos crimes contra a fauna silvestre. Uma pessoa foi conduzida à 126ª Delegacia de Polícia e deve responder pelo crime.

Os animais apreendidos serão encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), onde passarão por avaliação veterinária, triagem e quarentena. Dependendo das condições físicas e comportamentais, as aves poderão ser reabilitadas e devolvidas ao habitat natural.

A ação contou com apoio da Guarda Marítima e Ambiental, Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Parque Estadual da Costa do Sol, Polícia Militar (25º BPM), Unidade de Polícia Ambiental (UPAM) e da equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

“A preservação da fauna silvestre é um dever coletivo. Essa operação é resultado de uma denúncia feita por um cidadão e reforça como a atuação integrada entre órgãos ambientais e de segurança é fundamental para coibir crimes contra o meio ambiente”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, Jailton Nogueira.

A Secretaria garante o anonimato dos denunciantes. Os canais de contato são o e-mail: meioambiente@cabofrio.rj.gov.br e o telefone (22) 3199-1313.