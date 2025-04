‘Operação Liberandum’ combate prática de procedimentos clandestinos envolvendo animais em Arraial do Cabo

Nesta terça-feira (29), a Polícia Civil, em parceria com a equipe de fiscalização da Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, deflagrou a Operação Liberandum no bairro Canaã. A ação teve como objetivo apurar uma denúncia grave de maus-tratos contra animais, recebida no último domingo (27) por meio dos canais oficiais.





As imagens enviadas às autoridades apontavam para a prática de procedimentos clandestinos envolvendo animais, em um ambiente insalubre e de extrema negligência.

A operação começou na segunda-feira (28), com uma abordagem discreta feita por agentes à paisana. Sem êxito na primeira tentativa, foi solicitado mandado judicial para a segunda fase da operação, iniciada às 6h da manhã de terça-feira.

O que foi encontrado no local confirmou as suspeitas iniciais. O responsável foi preso em flagrante e encaminhado à 132ª Delegacia de Polícia, onde responderá pelos crimes conforme prevê a legislação.

Nove animais foram resgatados com vida — seis cães e três gatos – e levados para avaliação e cuidados médicos. Infelizmente, também foram encontrados animais mortos no freezer, e a perícia técnica foi acionada para uma análise completa da situação. A casa encontra-se interditada até que o procedimento seja finalizado.

A operação contou com o apoio da Polícia Civil; da equipe de fiscalização da SEMAS, comandada pelo secretário do Ambiente e Saneamento, Pedro Henrique Corrêa; do veterinário Vinicius Fenizola; do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM); e da Secretaria de Segurança Pública, por meio do PROEIS.

Maltratar animais é crime no Brasil, de acordo com a Lei nº 9.605/1998, sujeitando o autor a penas de detenção de três meses a um ano, além de multa. Em casos envolvendo cães e gatos, a Lei nº 14.064/2020 prevê pena de reclusão de dois a cinco anos. A Resolução CFMV nº 1236/2018 ainda reforça o papel dos profissionais de saúde animal na identificação e denúncia de situações de abuso.

A Prefeitura de Arraial do Cabo reforça que denúncias de crimes ambientais podem ser feitas pelo WhatsApp (22) 99936-1255.

“Esse é um canal direto entre a população e a Secretaria do Ambiente e funciona 24 horas por dia, sendo até às 18h em atendimento ao público e a partir deste horário, em atendimento à polícia e bombeiros. Estamos preparados para agir e proteger nossa fauna. Não se cale”, destacou Leonardo Sandre, chefe de fiscalização.

Além disso, a população pode registrar Boletim de Ocorrência na delegacia mais próxima. Em Arraial do Cabo, o atendimento também pode ser feito por meio do número WhatsApp (22) 98113-6585. Além disso, a população também pode procurar a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente no Ministério Público.

Maus-tratos não têm desculpa. Em Arraial do Cabo, têm resposta.