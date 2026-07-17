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Operação Limpa Fios avança em Cabo Frio e chega ao bairro Jardim Náutilus

Jornal de Sábado
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A Operação Limpa Fios segue avançando em Cabo Frio e, neste mês, concentra as ações no bairro Jardim Náutilus. A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Obras, já retirou mais 1,7 quilômetro de fios em desuso da rede aérea da região e mantém uma frente de trabalho na Rua Canadá.

Até o momento, os serviços foram concluídos nas ruas Estados Unidos, Cuba, Capri e Honduras. O tempo de execução varia de acordo com o volume de cabos sem utilização encontrados nos postes.

A Operação Limpa Fios percorre diferentes bairros do município para remover fios sem uso, organizar a rede aérea e contribuir para mais segurança e melhor aspecto urbano.

Antes de chegar ao Jardim Náutilus, as equipes atuaram durante duas semanas no bairro Portinho, onde retiraram mais de uma tonelada de fios em desuso.

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