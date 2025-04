Operação prende foragido da justiça em Arraial do Cabo

Na manhã desta quinta-feira, dia 10, o 25º Batalhão de Polícia Militar, em ação conjunta com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), realizou uma operação no bairro Monte Alto, em Arraial do Cabo, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e desarticular uma organização criminosa envolvida em homicídios na Região dos Lagos.

Batizada de Operação Monte Alto, a ação foi coordenada pela Promotoria de Justiça de Arraial do Cabo e contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), dos batalhões da Polícia Militar de Cabo Frio (25º BPM) e Belford Roxo (39º BPM), além da 132ª Delegacia de Polícia (Arraial do Cabo).

Durante a operação, um foragido da Justiça foi capturado. Ao todo, foram expedidos pelo Juízo da Vara Única de Arraial do Cabo 18 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão. Os alvos estão distribuídos entre os municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Belford Roxo e a capital do Rio de Janeiro.