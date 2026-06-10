Operação prende três suspeitos e apreende mais de 4,5 kg de drogas em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio

A Operação RENOE, realizada nesta terça-feira (9) em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, resultou na prisão de três suspeitos e na apreensão de mais de 4,5 quilos de drogas.

A ação, conduzida na área do 25º BPM, teve como objetivo combater o tráfico por meio de repressão qualificada.

A operação contou com o apoio do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), reforçando o policiamento ostensivo em áreas consideradas estratégicas e auxiliando na identificação e prisão de integrantes de organizações criminosas.

Durante a ação, os policiais apreenderam : 2.080 papelotes de cocaína, totalizando 3.536 gramas, além de 108 pinos e 148 cápsulas da mesma droga, que somaram cerca de 877 gramas. Também foram recolhidas 12 pedras de crack, 12 tiras de maconha e R$ 37 em espécie.

Segundo a Polícia Militar, a operação teve como foco a prisão de integrantes do tráfico de drogas, além da apreensão de entorpecentes, armas e outros materiais utilizados na prática criminosa.