Operação: Quatro traficantes do CV são presos em comunidades de Cabo Frio nesta manhã

No dia de hoje, dia 16, por volta das 06h, Policiais Civis da 126ªDP de Cabo Frio, por determinação da Autoridade Policial Titular Dr. Carlos Eduardo Pereira Almeida, em operação conjunta com policias militares do 25• BPM, prenderam quatro traficantes do Comando Vermelho, nas localidades da Boca do Mato e Favela do Lixo.

Durante a ação, dois traficantes foram presos em flagrante delito em posse de farto material entorpecente.





Dois foragidos da justiça ainda foram capturadas durante a Operação Conjunto entre as forças policiais.