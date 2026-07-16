Operação Rastreio: Polícia Civil prende principal receptador de celulares furtados em Cabo Frio

A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta quarta-feira (15) um homem apontado como o principal receptador de celulares furtados em Cabo Frio, durante a Operação Rastreio deflagrada pela equipe da 126ª DP.

Ao todo foram apreendidos 17 aparelhos celulares, uma CPU de alta performance utilizada para desbloqueio de dispositivos e R$ 2,6 mil em dinheiro.

A investigação teve início a partir da apuração do furto de um iPhone 17 Pro. Com o rastreamento do aparelho, os policiais localizaram o celular em um imóvel no bairro Alecrim.

No local, os agentes encontraram uma estrutura utilizada para desbloqueio de celulares, incluindo uma CPU de alta performance. Também foram apreendidos dez aparelhos, alguns deles embalados em papel alumínio, material que, segundo a Polícia Civil, era usado para dificultar o rastreamento dos dispositivos por sinal.

Durante as diligências, os investigadores identificaram o responsável pelos desbloqueios e, com apoio do setor de inteligência, localizaram uma loja no Centro de Cabo Frio ligada ao suspeito.

No estabelecimento, os policiais encontraram outros sete celulares em situação irregular e efetuaram a prisão em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, a Operação Rastreio tem como objetivo combater roubos e furtos de celulares, com foco na atuação de receptadores que recebem, comercializam ou desbloqueiam aparelhos de origem criminosa.

As investigações continuam para identificar os autores dos furtos que, de acordo com a corporação, atuam principalmente durante eventos realizados no município.

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio.