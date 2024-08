Operação retira barricada em via pública de Cabo Frio

Na manhã desta quarta-feira, dia 07, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, em conjunto com o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e o 25º Batalhão da Polícia Militar, realizou uma operação para retirar um bloqueio em vias públicas da comunidade do Buraco do Boi, próximo à Praia do Forte.

De acordo com informações da Guarda Municipal, indivíduos não identificados haviam erguido barricadas nas ruas, impedindo a livre circulação de veículos e pedestres. Diante da situação, a equipe da ROMU foi acionada para atuar na ocorrência.