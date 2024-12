Operação Réveillon reforça segurança em Arraial do Cabo

Arraial do Cabo está pronta para receber o ano novo, mas não é só nas festas que a cidade está de olho. Ontem (28), teve início a Operação Réveillon, um grande esforço para garantir que moradores e turistas aproveitem com mais tranquilidade e organização.

A operação, realizada em três pontos da cidade, contou com um verdadeiro time de agentes de segurança e trânsito da Secretaria de Segurança Pública, além de policiais civis e militares, para combater problemas como transporte clandestino, motos irregulares e veículos de turismo sem autorização.

No total, foram identificados um ônibus e duas vans de turismo tentando entrar sem permissão. Além disso, 80 motos foram paradas para verificação, o que levou a 15 multas, 20 notificações e sete veículos encaminhados para o depósito público.

As ações de fiscalização seguirão durante todo o verão, para garantir que Arraial do Cabo continue sendo um destino incrível para todos.

Estratégia especial para o Réveillon

Nos dias 30 e 31, as operações contarão com o efetivo do COMTRANS (Coordenadoria Municipal de Trânsito) e da Guarda Civil Municipal (GCM), incluindo as equipes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal Urbana), GOC (Grupo de Operações com Cães, especializado em faro e intervenção), GTRANS (Grupo de Trânsito) e Patrulha Maria da Penha. A Defesa Civil também estará de prontidão.

Todos estarão equipados com motocicletas e veículos táticos, devidamente preparadas para garantir a segurança pública.

O efetivo policial será ampliado, com o reforço de equipes em pontos estratégicos da cidade. O Grupamento Aeromóvel (GAM) também estará em operação, utilizando drones de última geração com tecnologia de reconhecimento facial.

O helicóptero da Polícia Militar também vai realizar rondas na cidade. Além disso, o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) vai atuar de forma preventiva.

Em caso de denúncia, entre em contato através do número 190 ou (22) 99700-0311.