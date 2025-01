Operação Verão de Arraial do Cabo apreende cadeiras e mesas ilegais na Praia Grande

Com o objetivo de assegurar que moradores e turistas possam desfrutar da Praia Grande de maneira pública e ordenada, a Prefeitura de Arraial do Cabo realizou um verdadeiro choque de ordem ontem (8). A ação, conduzida pelas Secretarias de Posturas e Segurança Pública, contou com o apoio do PROEIS e integra a Operação Verão.

Durante a operação, foram apreendidas 178 cadeiras de plástico, 29 mesas e um isopor grande contendo 30 cervejas, 16 refrigerantes e 6 garrafas de água, materiais que estavam sendo comercializados sem autorização prévia da Secretaria de Posturas.

A Prefeitura reforça que as fiscalizações continuarão ao longo da alta temporada em todas as praias do município. Para denúncias de irregularidades, a população pode entrar em contato pelo número (22) 99705-5026.

Em Arraial do Cabo, o lema é claro: o sol é para todos e o espaço na praia deve ser livre para quem quiser trazer seu próprio guarda-sol e aproveitar com tranquilidade.