Ordenamento na Praia Grande, em Arraial do Cabo, reforça respeito à pesca tradicional e às regras da RESEX

A Secretaria de Posturas de Arraial do Cabo realizou uma ação de ordenamento no canto esquerdo da Praia Grande, com o objetivo de garantir o cumprimento das normas estabelecidas pela Reserva Extrativista Marinha (RESEX). A operação aconteceu nos dias 22 e 23 de julho.

Esses dispositivos delimitam áreas destinadas ao apoio às atividades pesqueiras com canoa, onde não é permitida a instalação de mesas, cadeiras ou estruturas que possam interferir no trabalho dos pescadores tradicionais.

Durante a ação, foram lavrados sete termos de apreensão e recolhidas 86 cadeiras, 15 mesas, 32 ombrelones, 3 guarda-sóis, 4 isopores, além de uma enxada, 9 espreguiçadeiras e uma cavadeira.

A área está inserida na Zona de Uso Comunitário da Unidade de Conservação, que protege os territórios historicamente utilizados para a puxada de rede, movimentação de canoas e o desembarque de pescado.

O ordenamento busca garantir a convivência respeitosa entre o turismo e as tradições locais.