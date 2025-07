Orquestra Sons da Aldeia realiza segundo ensaio aberto na Casa da Cultura

A Orquestra Sons da Aldeia, projeto da Secretaria Municipal de Cultura de São Pedro da Aldeia, realiza um novo ensaio aberto nesta quarta-feira (02/07), às 19h, na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, no Centro. O evento integra a preparação para o primeiro concerto da temporada 2025, previsto para o dia 13 de julho, na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), que terá o rock como tema principal. A entrada é gratuita e a participação do público está sujeita à lotação do espaço.

Sob a regência do professor de música Jorge Rafael Goes, que também é coordenador do conjunto, o ensaio promete surpreender o público com a energia da orquestra. “Os ensaios são momentos muito especiais porque conseguimos nos conectar com as pessoas de forma espontânea. O repertório do concerto será uma surpresa, mas posso adiantar que vamos explorar o universo do rock com arranjos pensados especialmente para emocionar. Quem vier assistir ao ensaio já vai sentir um gostinho do que está por vir”, destacou.

Fotos: Renato Leal/ Divulgação SEMUC PMSPA

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, ressalta a importância da presença do público nesses momentos preparatórios. “A temporada da Orquestra Sons da Aldeia é sempre muito aguardada e o concerto do dia 13 de julho promete ser emocionante. Os ensaios abertos já mostram a potência e a sensibilidade do grupo; estamos animados para compartilhar mais uma vez esse talento com a população”, afirmou.

Criada por meio de Edital de Chamamento Público, a Orquestra Sons da Aldeia tem como missão difundir a música instrumental no município, oferecendo formação e vivência artística a dezenas de jovens e adultos aldeenses. O grupo é composto por cerca de 60 integrantes dos bairros São João, Campo Redondo, Porto da Aldeia, Praia Linda, Porto do Carro, Centro, Estação e Morro do Milagre.

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro.