Ossada de golfinho é resgatada em Cabo Frio e deverá ir para Museu Nacional no Rio

Após receber ligação de pescadores relatando a existência de uma ossada na região da Ilha Comprida em Cabo Frio, agentes da Guarda procederam até a localidade onde localizaram a existência da ossada de um golfinho.

A ossada foi recolhida para a base da Guarda Marítima e Ambiental. Seguindo orientações do Secretário de Direitos Humanos e Segurança, Ruy França, imediatamente o superintendente da Guarda Marítima e Ambiental, GCM Brandão, acionou pesquisadores da UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Depois do contato, ficou estabelecido que pesquisadores da Universidade chagaram a Cabo Frio, no sábado(25), para verificar o achado.

O destino do esqueleto do golfinho de aproximadamente dois metros, deverá ser o Museu Nacional.