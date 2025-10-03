Outubro Rosa transforma a paisagem de Cabo Frio em símbolo de prevenção

Cabo Frio se veste de rosa neste mês de outubro para lembrar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A Prefeitura, a Ponte Feliciano Sodré e o Forte São Mateus foram iluminados com a cor símbolo da campanha Outubro Rosa, iniciativa que mobiliza o mundo inteiro em prol da saúde da mulher.

A iluminação especial, realizada pela equipe da Companhia de Serviços de Cabo Frio (COMSERCAF), vai permanecer durante todo o mês, reforçando a mensagem de conscientização. O objetivo é chamar a atenção da população para o cuidado com a saúde, incentivando a realização de exames periódicos e a busca por informação.

O Outubro Rosa é um movimento internacional criado nos anos 1990, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama, uma das doenças que mais afetam mulheres em todo o mundo.

Além das ações visuais, como a iluminação de monumentos e prédios públicos, eventos e ações promovidos pelas secretarias e pela prefeitura, a campanha destaca a necessidade de diálogo, informação e apoio às mulheres e famílias.

“Mais do que iluminar a cidade, queremos iluminar a consciência de cada pessoa. Fazer seus exames e buscar informação é um ato de amor à vida. Quanto mais falamos sobre o tema, mais mulheres se cuidam e mais famílias ficam protegidas”, explica Jehann Costa, presidente da Comsercaf.