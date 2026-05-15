Padrasto acusado de estuprar criança por 4 anos no ES é preso em Arraial do Cabo

Um homem foragido da Justiça do Espírito Santo desde 2021 foi preso nesta quinta-feira (14) em Arraial do Cabo durante uma ação da Polícia Civil de Cabo Frio.

Segundo a corporação, ele é investigado por estupro de vulnerável contra a própria enteada e teve a prisão preventiva cumprida no âmbito da operação nacional “Caminhos Seguro”.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito era alvo de um mandado expedido pela Justiça de Guarapari, no Espírito Santo.

Conforme a denúncia apresentada na ação penal, ele teria mantido atos libidinosos e conjunção carnal com a vítima durante quatro anos, quando a menina tinha entre 9 e 13 anos de idade. Os crimes teriam ocorrido entre os anos de 2013 e 2017.

Ainda segundo a corporação, o homem estava evadido da Justiça capixaba havia cerca de cinco anos. A prisão aconteceu após o setor de capturas da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro repassar informações de inteligência sobre o paradeiro do investigado.

A partir das informações recebidas, agentes da 126ª Delegacia de Polícia iniciaram um trabalho de monitoramento para confirmar a presença do suspeito no local indicado.

Segundo a ocorrência, a orientação era para que os policiais realizassem uma campana antes da abordagem, já que havia a possibilidade de fuga caso ele percebesse a movimentação policial.

Após horas de observação, os agentes identificaram o homem e realizaram a prisão em Arraial do Cabo. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que a captura foi resultado de ações integradas de inteligência e investigação desenvolvidas em conjunto com a Polícia Federal.