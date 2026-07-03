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Pai e filho morrem eletrocutados em Araruama após fio de média tensão cair sobre portão

Jornal de Sábado
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Pai e filho morreram eletrocutados em Araruama, nesta quinta-feira (02). Segundo a Polícia Militar, um fio se partiu e caiu sobre o portão da casa, onde a vítima ao tocar recebeu a descarga elétrica. Em seguida, um outro homem, o filho, na tentativa de socorrer o pai, também recebeu a descarga. Os dois morreram no local. 

O caso foi por volta das 17h da tarde em uma casa que fica na rua Itajuba, no bairro Fazendinha. Imagens obtidas pelo g1 mostram que o portão era de madeira. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram identificadas como Gelson Luiz Veras e Lucas de Oliveira Veras e tinham 60 e 20 anos, aproximadamente. E, além dos dois mortos no local, duas mulheres de 50 e 25 anos, aproximadamente, precisaram ser levadas para a UPA de Araruama.

Em nota, a A Enel Rio disse lamentar profundamente o acidente ocorrido em Araruama e que, assim que foi informada, enviou uma equipe técnica ao local para isolar a área e prestar o suporte necessário às autoridades. 

A concessionária esclareceu que foi um fio de média tensão que se partiu no local e que ainda que está apurando as circunstâncias da ocorrência. 

Questionada sobre uma possível demora para chegar ao local, reclamação feita por moradores a nossa equipe, a Enel Rio esclareceu que recebeu o chamado às 16h50 e a equipe chegou ao local às 17h15, levando o tempo somente do deslocamento necessário. 

Fernando de Castro, técnico em segurança do trabalho,esclarece as distinções técnicas entre alta e média tensão, alertando sobre os perigos fatais da eletricidade em áreas urbanas.

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