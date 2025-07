Palácio das Águias, em Cabo Frio, apresenta exposição Momentos e Sensações

De 5 a 27 de julho, o público poderá mergulhar nas memórias e emoções capturadas nas obras do artista plástico Paulo Luís. A mostra estará aberta à visitação no coração do Centro de Cabo Frio, com entrada gratuita.

A exposição traz encontros, paisagens e naturezas-mortas que despertam sentimentos profundos e universais. Tudo isso num espaço histórico que por si só já inspira.

Vernissage de abertura: 4 de julho, às 19h.

Gratuita e aberta ao público

Período da exposição: 5 a 27 de julho

Local: Palácio das Águias – Rua Érico Coelho, 72, Centro – Cabo Frio

Horários de visitação:

Segunda a sexta: 9h às 18h

Domingos e feriados: 13h às 17h

“Em cada obra, um instante. Em cada cor, uma memória.”