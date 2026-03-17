PAM de São Cristóvão, em Cabo Frio, oferece acolhimento especializado em saúde mental para mulheres

Diante dos alarmantes índices de violência contra a mulher, o Programa de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio mantém, desde setembro de 2025, dois grupos terapêuticos dedicados exclusivamente ao atendimento psicoterapêutico feminino, no PAM de São Cristóvão.

Os grupos se reúnem semanalmente, às terças-feiras, e são coordenados por uma psicóloga especialista em saúde mental feminina. O objetivo central é oferecer suporte emocional rápido, especialmente para aquelas que enfrentam ou enfrentaram ciclos de violência doméstica.

Para garantir um suporte integral, o serviço atua de forma articulada em rede, conectando o atendimento psicológico ao Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) e ao Hospital da Mulher.

O coordenador da equipe de Saúde Mental do ambulatório, psicólogo Ygor Sereno, reforçou o convite para uma iniciativa vital na rede pública, no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher.

“A iniciativa é uma resposta imediata do serviço de Saúde Mental às mulheres que ainda sofrem violência pelo simples fato de serem mulheres. Este é um espaço seguro de escuta, acolhimento e fortalecimento da autonomia feminina”, destaca.

O coordenador-geral do Programa de Saúde Mental de Cabo Frio, Matheus Maldonado, explica que, pela dificuldade das mulheres em situação de violência em dar o primeiro passo e buscar ajuda, o grupo no PAM de São Cristóvão foi estruturado justamente para ser um ponto de apoio inicial.

“A ideia é trazer um espaço de escuta com dignidade e por profissionais capacitadas, sem a barreira do agendamento prévio. Nosso papel na saúde mental é oferecer o suporte emocional necessário e ajudar a fortalecer as pessoas para que, em conjunto com o Ceam e o Hospital da Mulher, elas consigam encontrar caminhos para romper esse ciclo de violência”, concluiu.

As mulheres interessadas em integrar os grupos não precisam de agendamento prévio para o primeiro contato. Basta comparecer para o acolhimento inicial, que ocorre às terças-feiras, das 8h às 10h, no PAM de São Cristóvão, com a psicóloga Dominique Lenz.