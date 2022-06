Parceria vai levar para São Pedro da Aldeia a construção de dois Laboratórios de Iniciação Científica 

A parceria entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e o Governo do Estado do Rio de Janeiro continua rendendo grandes conquistas para o município. Nesta terça-feira (21), o secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, assinou o termo de cooperação que disponibiliza duas áreas na cidade para a construção dos Laboratórios de Iniciação Científica “Intramuros”.

Laboratório pode atender até 35 crianças

O secretário Fernando Frauches representou o prefeito Fábio do Pastel no evento para assinatura do termo de compromisso e início da construção dos laboratórios “Intramuros”, realizado na capital. “Os laboratórios de iniciação científica serão construídos dentro de terrenos de escolas municipais já existentes e de forma padronizada. Agradeço, em nome do prefeito, ao governador Cláudio Castro, e a todos os envolvidos neste projeto por mais uma grande parceria, que irá beneficiar bastante os nossos estudantes”, destacou.

Evento para assinatura do termo foi realizado nesta terça-feira (21)

O projeto é idealizado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) com o objetivo de fomentar atividades ligadas ao setor nos municípios fluminenses. As escolas de São Pedro da Aldeia que receberão os Laboratórios de Iniciação Científica “Intramuros” serão anunciadas em breve.

A iniciativa será realizada mediante parceria institucional e pedagógica entre a SECTI, a FAETEC e o município aldeense. Os laboratórios podem atender até 35 crianças, com idade entre 8 e 12 anos, promovendo o primeiro contato prático de alunos do ensino fundamental com a área tecnológica orientada.