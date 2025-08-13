Parlamentares Juvenis participam do Fórum da Juventude de Cabo Frio

Nesta quarta-feira (13), os jovens eleitos para o Parlamento Juvenil da Câmara de Cabo Frio participaram da mesa de debates do Fórum da Juventude, promovido pela Secretaria da Família e Juventude no plenário da Casa Legislativa.
O evento faz parte da Semana Municipal da Juventude e reuniu lideranças jovens em rodas de conversa sobre cidadania, participação política e políticas públicas voltadas à juventude.
A programação segue até domingo (17) com feira de oportunidades, apresentações culturais, exposição de poesias e cinema ao ar livre. Veja a programação completa:
Quinta-feira (14/08)
Praça da Cidadania
- 9h – Feira de Oportunidades- para jovens expor seus produtos de vendas
- 18h – Roda de Conversa sobre Saúde Mental
Sexta-feira (15/08)
Praça de São Cristóvão
- 17h – Altinha e Futevôlei e vôlei
Sábado (16/08)
Praia do Forte
- 9h – Altinha e Futevôlei e futevôlei – o dia todo
Domingo (17/08)
Praia do Siqueira
- 15h – Tardinha com Bandas Locais
- 15h – Exposição de poesias e saxofone tocando
CINEMA AO AR LIVRE (todos os dias às 18h)
Com pipoca, suco e refrigerante gratuito:
- 14/08 – Praça do Jardim Esperança
- 15/08 – Praça de Tamoios
- 16/08 – Praça do bairro Jacaré (Pomar 2)