Parlamentares Juvenis participam do Fórum da Juventude de Cabo Frio

Jornal de Sábado
IMG_1077

Nesta quarta-feira (13), os jovens eleitos para o Parlamento Juvenil da Câmara de Cabo Frio participaram da mesa de debates do Fórum da Juventude, promovido pela Secretaria da Família e Juventude no plenário da Casa Legislativa.

O evento faz parte da Semana Municipal da Juventude e reuniu lideranças jovens em rodas de conversa sobre cidadania, participação política e políticas públicas voltadas à juventude.

A programação segue até domingo (17) com feira de oportunidades, apresentações culturais, exposição de poesias e cinema ao ar livre. Veja a programação completa:

Quinta-feira (14/08)
Praça da Cidadania

  • 9h – Feira de Oportunidades- para jovens expor seus produtos de vendas
  • 18h – Roda de Conversa sobre Saúde Mental

Sexta-feira (15/08)
Praça de São Cristóvão

  • 17h – Altinha e Futevôlei e vôlei

Sábado (16/08)
Praia do Forte

  • 9h – Altinha e Futevôlei e futevôlei – o dia todo

Domingo (17/08)
Praia do Siqueira

  • 15h – Tardinha com Bandas Locais
  • 15h – Exposição de poesias e saxofone tocando

CINEMA AO AR LIVRE (todos os dias às 18h)
Com pipoca, suco e refrigerante gratuito:

  • 14/08 – Praça do Jardim Esperança
  • 15/08 – Praça de Tamoios
  • 16/08 – Praça do bairro Jacaré (Pomar 2)

