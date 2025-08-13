Parlamentares Juvenis participam do Fórum da Juventude de Cabo Frio

Nesta quarta-feira (13), os jovens eleitos para o Parlamento Juvenil da Câmara de Cabo Frio participaram da mesa de debates do Fórum da Juventude, promovido pela Secretaria da Família e Juventude no plenário da Casa Legislativa.

O evento faz parte da Semana Municipal da Juventude e reuniu lideranças jovens em rodas de conversa sobre cidadania, participação política e políticas públicas voltadas à juventude.

A programação segue até domingo (17) com feira de oportunidades, apresentações culturais, exposição de poesias e cinema ao ar livre. Veja a programação completa:

Quinta-feira (14/08)

Praça da Cidadania

9h – Feira de Oportunidades- para jovens expor seus produtos de vendas

18h – Roda de Conversa sobre Saúde Mental

Sexta-feira (15/08)

Praça de São Cristóvão

17h – Altinha e Futevôlei e vôlei

Sábado (16/08)

Praia do Forte

9h – Altinha e Futevôlei e futevôlei – o dia todo

Domingo (17/08)

Praia do Siqueira

15h – Tardinha com Bandas Locais

15h – Exposição de poesias e saxofone tocando

CINEMA AO AR LIVRE (todos os dias às 18h)

Com pipoca, suco e refrigerante gratuito: