Parlamento Juvenil toma posse na Câmara de Cabo Frio

Os 17 estudantes parlamentares e cinco suplentes eleitos para a legislatura 2025/2026 foram empossados em Sessão Solene no plenário da Câmara Municipal de Cabo Frio. A cerimônia contou com a presença de pais, professores, vereadores e representantes da comunidade escolar.

O projeto tem o objetivo de aproximar os jovens da rotina legislativa e incentivar a formação de lideranças conscientes e participativas.

O presidente da Câmara, vereador Vagne Simão, destacou a importância da iniciativa. “Este projeto é mais do que simbólico: é formador. Aqui, os jovens aprendem a dialogar, a representar e a defender ideias.”

Representando os colegas, o estudante Carlos Eduardo Brandão, reeleito para o Parlamento Juvenil pelo Colégio Municipal Rui Barbosa, foi o responsável pela leitura do juramento e reafirmou o compromisso de dar voz às demandas das escolas.

A primeira sessão ordinária da legislatura será no dia 18 de junho, às 18h, com transmissão ao vivo no YouTube da Câmara.