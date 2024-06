A urbanização desempenha um papel crucial no desenvolvimento do município, impulsionando o crescimento social, econômico e turístico, alinhado ao empreendedorismo.

No Parque das Garças, no distrito de Figueira, as obras seguem avançando. As equipes estão realizando o recapeamento asfáltico da RJ-102 e a pavimentação. Parte da avenida já recebeu calçamento, canteiro central com ciclovia e nova iluminação.